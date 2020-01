Flinke brand uitgebroken voor Centraal Station Amsterdam

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de vlammen inmiddels zo goed als bedwongen. De zegsvrouw laat weten dat de brand vermoedelijk is ontstaan doordat een gasleiding is geraakt, waarschijnlijk bij het uitvoeren van werkzaamheden.



Op beelden is te zien dat de vlammen tot aan de tweede verdieping kwamen. Gasten van het geëvacueerde Art’Otel zijn opgevangen in een naastgelegen hotel. De brandweer riep omwonenden op om ramen en deuren te sluiten.



De hotelgasten zijn ondergebracht in andere hotels, onder meer in het Victoria. Tot de ontruiming werd besloten omdat de hitte van het vuur ook het hotelpand kan bereiken, aldus de veiligheidsregio. Voor zover bekend bij de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers.



Medewerkers van netwerkbeheerder Liander meldden kort voor 13.00 uur dat het vuur uit was en dat de gasleiding was afgesloten. Het tramverkeer − lijn 2, 12, 13 en 17 − moest vanwege de brand omrijden. Tram 26 stopte aan de achterkant van het Centraal Station.