KOZP-demonstran­ten belaagd door tegenstan­ders op Vrijthof Maastricht, ME grijpt in

14:40 Een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op het Vrijthof in Maastricht is op het laatste moment van locatie veranderd. Een handjevol demonstranten dat toch naar het plein was gegaan, is belaagd door honderden tegendemonstranten die zich voor aanvang daar al hadden verzameld. De ME greep in.