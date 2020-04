Flinke natuurbranden in Brabant, Limburg en Overijssel: camping en manege ontruimd

update/ videoIn Nationaal Park de Meinweg in Herkenbosch, vlak bij Roermond, woedt een zeer grote brand in een bos- en heidegebied. De brandweer bestrijdt de vuurzee met groot materieel. Ook in natuurgebied Mariapeel bij Deurne, Noord-Brabant, woedt een natuurbrand. De omvang van het gebied dat in brand staat is nog niet bekend. Rookwolken zijn tot in de verre omtrek zichtbaar.

In het Nationaal Park de Meinweg zijn de hulpdiensten begonnen met het ontruimen van camping het Elfenmeer en manege Venhof. Rond de manege wordt een waterscherm aangelegd. De ontruiming is nodig omdat het vuur steeds verder om zich geen grijpt. Op de camping waren nog maar weinig mensen en de rijstal herbergt zo’n 30 paarden, aldus de brandweer.

Door het draaien van de wind kruipt de vuurzee volgens de brandweer nu richting industrieterrein Heide. De bedrijven daar lopen echter volgens de woordvoerder van de brandweer vooralsnog geen gevaar.

Eerdere pogingen van de brandweer om de brand middels stoplijnen te voorkomen, mislukten. “In die stoplijn zetten we zoveel mogelijk brandweermensen en -materieel neer om het vuur te stoppen”, zei de woordvoerder. Gepoogd wordt een nieuwe barricade middels zo’n stoplijn op te werpen om te voorkomen dat het vuur verder richting Duitse naaldbossen kruipt.

De brand begon rond 13.00 uur maandag, en rond 18.00 uur meende de brandweer het vuur onder controle te hebben. Maar door vliegvuur ontstond een nieuwe brand. De brandweer heeft door de duisternis moeite het vuur te blussen.

Veenbrand Brabant

De veenbrand in natuurgebied Mariapeel treft een groot deel van Zuidoost-Brabant. De hulpdiensten hebben mensen in de regio via meerdere NL-Alerts opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De brand brak maandag rond 12.45 uur door nog onbekende oorzaak uit en verspreidt zich sindsdien door de straffe wind steeds verder. Zeker 100 hectare vielen aan de vlammen ten prooi. Rond 19.30 uur nam de brand in hevigheid af, mede door de inzet van een Chinook-blushelikopter van Defensie. Die kan met een waterzak in één keer 10.000 liter water uitgooien.

Hulpdiensten hebben vanavond een zorgcentrum in Liessel ontruimd in verband met de rook van de grote brand. De 24 bewoners zijn overgebracht naar een ander zorgcentrum in Weert. Een aantal bewoners is mogelijk besmet met het coronavirus en wordt met een speciale taxibus vervoerd.

Volledig scherm Er woedt een zeer grote natuurbrand nabij het Brabantse Deurne. De brandweer is massaal uitgerukt en heeft een NL-Alert verzonden. © ANP

Overijssel

Naast Brabant en Limburg is ook Overijssel getroffen: op een camping in het Overijsselse Nutter heeft maandag een grote brand gewoed, die inmiddels is geblust. Vijf stacaravans gingen in vlammen op. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand zich verder zou verspreiden naar naastgelegen caravans. Volgens de brandweer is er bij de brand één persoon gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer meldt verder dat in het gebied een noodverordening geldt en de camping dus vermoedelijk gesloten was.

Door de flinke wind kon het vuur zich snel uitbreiden en de brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Daarom werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven.

Om 14.30 uur kon het sein ‘brand meester’ gegeven worden, maar de brandweer is nog enkele uren bezig met nabluswerkzaamheden.

Brandgevaar groot door droogte