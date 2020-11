Flo woont met acht andere meiden: ‘We organiseren elke maand een themafeestje’

'Ik zet mijn wekker elke ochtend om 09.00 uur, maar denk steeds: wat zal ik vandaag eens gaan doen? Tijdens de eerste golf ging ik eerst een uur sporten, douchen, aankleden en opmaken en had ik allerlei klusjes op een to-dolijst staan. Maar deze ronde vind ik het veel zwaarder. Ik kan mezelf niet meer motiveren, ben door mijn klusjes heen, de creativiteit is weg. Ik voel me echt een beetje lusteloos.