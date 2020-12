FNV: ‘Onveilige werksfeer op Schiphol’

Drie veelvoorkomende veiligheidsproblemen zijn werken in vervuilde lucht, agressieve passagiers en onveilige situaties op het platform, zoals te hard rijden of aanrijdingen. Volgens FNV vindt 40 procent van de mensen die bij afhandeling werkt dat veiligheid belangrijk is voor de werkgever. De vakbond noemt de concurrentiestrijd een belangrijke factor voor de veiligheidsproblemen. FNV vindt dat er te veel bedrijven op Schiphol werken, zo zouden er acht afhandelingsbedrijven actief zijn. Op andere grote luchthavens zijn dat er vaak twee, stelt de vakbond.

Volgende stap

Voor FNV lijkt deze enquête de volgende stap in de onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden. De bond wil onder meer dat grondpersoneel een minimumloon van 14 euro bruto krijgt. Maandagmiddag houdt de vakbond een manifestatie op Schiphol.

Schiphol zegt zich niet te herkennen in de klachten van FNV. ,,Uit eigen waarneming en in gesprekken met de bedrijven die hier werken zien wij niet dat de veiligheidscultuur in het geding is”, aldus een woordvoerder. ,,FNV begint hier vaker over, maar komt nooit met concrete voorbeelden. Wij willen graag met de vakbond in gesprek over concrete zaken die niet goed gaan”, zegt de woordvoerder.