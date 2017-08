Formatie: Plooien gladstrijken op landgoed Hilversumse hei

Toen CDA, PvdA en ChristenUnie in januari 2007 naar De Zwaluwenberg vertrokken, zaten de onderhandelingen 'in een stevige fase'. Rouvoet: ,,Maar na die zware onderhandelingen kwamen we in een gezellige trui naar beneden. We zaten dan in de zitkamer waar prins Bernhard zich vroeger omringde met zijn jachttrofeeën. Dan namen we een glas whiskey of een pilsje en dan kwamen de sterke verhalen.''



Ook kwam het 's avonds nog wel eens tot een doorbraak op een formatieonderwerp. Rouvoet: ,,Als je niet in onderhandelingsmodus zit, praat je toch anders. Dan kan het wel eens tot nieuwe inzichten komen.''



Wijffels slaagde in zijn opzet. Ver weg van Den Haag wist hij de spanning te doorbreken. Aarzeling sloeg om in enthousiasme. Ook Zalm zal de voortkabbelende formatie in een hogere versnelling willen brengen.