‘Formule 1 in Zandvoort? Dat kost je dan honderd dagen stilte’

Karel van Broekhoven, voorzitter van Rust bij de Kust is achterdochtig. Twaalf dagen geleden heeft zijn stichting samen met vier andere milieuclubs bij de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening gevraagd, om alle werkzaamheden op het circuit stil te laten leggen. Maar er is nog geen zittingsdatum gepland, bevestigt de rechtbank Haarlem. ,,Is dit een 21ste-eeuwse vorm van klassejustitie, dat een prins en een biermagnaat hun zin moeten krijgen in strijd met de wet?’’ briest hij. Die prins is prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit, en de biermagnaat is hoofdsponsor Heineken. Milieugroepen vrezen dat ‘het kabinet opnieuw met een truc komt om de milieuwetten te omzeilen’. ,,Alles wijst erop dat het circuit zich boven alle wetten verheven voelt en rekent op onvoorwaardelijke steun van de overheid’’, stelt Rust bij de Kust.