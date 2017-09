Fors meer boetes voor bellen tijdens het rijden

Bellen in het verkeer is volgens diverse organisaties een ernstig probleem, waarvoor snel een oplossing moet komen. De ANWB, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, verschillende universiteiten, Transport en Logistiek Nederland, TomTom en verzekeraars ondertekenden al een convenant waarin zij zich fel keren tegen het gebruik van mobieltjes in het verkeer. 'We accepteren in Nederland geen slachtoffers meer die te wijten zijn aan het gebruik van smartfuncties in het verkeer’, staat te lezen in het manifest.



Begin september liet ANWB-topman Frits van Bruggen in een interview met deze krant weten dat hij alle 4.500 werknemers van de ANWB wil verbieden te appen achter het stuur. Volgens Van Bruggen is er sprake van een ‘acuut en omvangrijk probleem’.



Eind vorig jaar gingen stemmen op voor een totaalverbod om te bellen in het verkeer. Andere landen zijn al bezig om het telefoongebruik terug te dringen, bijvoorbeeld door de telefoon te blokkeren tijdens het rijden.