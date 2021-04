Foto's instralen om uit huis geplaatste kinderen terug te krijgen: ‘Julia misbruikt wanhopige ouders’

Aicha stuurt haar papa een ‘super­schat­ti­ge kaart’, maar met verkeerd adres: Susan zoekt zich nu suf

21 april Wie weet van wie deze brief is? Susan Westerterp (32) uit de Utrechtse Rivierenwijk is op zoek naar de vader van Aicha, die haar ode aan haar vader verkeerd adresseerde. ,,De kaart is echt superschattig.”