Foto's van 1,3 miljoen Nederlanders in politiedatabase: pas na 20 jaar worden ze gewist

Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt de aantallen na berichtgeving hierover van Vice. Sinds 2016 beschikt de politie over de databank, inmiddels staan er foto's van 1,3 miljoen Nederlandse verdachten in het systeem. ,,Dat zijn mensen die verdacht worden of werden van een misdrijf waar een straf van vier jaar of langer voor staat”, zegt de woordvoerder. Mensen verdwijnen pas weer uit de database na 20, 30 of 80 jaar, afhankelijk van de aard van de verdenking: ,,Iemand die verdacht wordt van een zedenmisdrijf bijvoorbeeld, blijft er langer in staan.”