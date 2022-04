Foto’s van naakte, gemartelde vrouw aangetroffen in bij Taghi gevonden Blackberry, mogelijk Naima Jillal

Brand die Gelders landbouwbe­drijf verwoestte (en woning verderop), begon waarschijn­lijk in fruitkist­je

Een landbouwbedrijf in het Gelderse Erichem is verwoest door vuur. Vier loodsen met daarin voornamelijk pompoenen zijn in de as gelegd. Een woning een eind verderop is ook in brand gevlogen. De vuurzee begon vermoedelijk in een fruitkistje.

