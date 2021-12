‘Foutje’ verwoest in een seconde het leven van een jong paar: ‘Onze levens zijn kapot’

Joost (41) had bloed in zijn ontlasting, hij bleek meer dan twintig tumoren te hebben

Hij is vader van twee jonge kinderen en zal binnenkort overlijden aan kanker. De 41-jarige Joost Ketting is samen met zijn gezin in een nachtmerrie beland. ,,De kinderen zijn nog te jong, wij zijn nog te jong. Dit kán niet gebeuren. Dit mág niet.” Als gezin willen ze het liefst nog één reis maken, naar Noorwegen. ,,Voor mooie herinneringen.”

15 december