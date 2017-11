Foutje! Vitens verkocht per ongeluk drinkwaterleidingen aan FC Twente

Waterleidingbedrijf Vitens verkocht in 2011 per ongeluk een deel van haar drinkwaternetwerk aan FC Twente. Dat had gevolgen kunnen hebben voor de drinkwatervoorziening van Enschede. Een rechter draaide het foutje terug.

Vitens verkocht in 2011 een weiland nabij De Grolsch Veste aan FC Twente, dat er parkeerplaatsen maakte. Het drinkwaterbedrijf verkocht niet alleen het weiland; ook een pompstation en alle waterleidingen onder het perceel gingen over naar de nieuwe eigenaar. Dat was Deltaborgh Investments, het investeringsvehikel van de Ten Haggroep dat FC Twente ten dienste was.

Eenmaal, andermaal... Verkocht!

Deltaborgh verkocht het pompstation en de leidingen door aan Aqua Twente, dat water uit het Twentekanaal ging zuiveren en als industriewater doorverkocht aan onder meer afvalverwerker Twence. Toen pas kwam Vitens er achter dat het niet alleen de industriewaterleidingen aan FC Twente had verkocht, maar ook de drinkwaterleidingen onder het weiland.

Tekening

Het was een foutje in de tekening bij het verkoopcontract dat grote gevolgen kon hebben. Die drinkwaterleidingen maken volgens Vitens deel uit van een netwerk waarbij in winputten bij Losser water wordt gewonnen. Dat water gaat via leidingen naar de Weerseloseweg waar het wordt gezuiverd, om vervolgens naar huishoudens in de stad te gaan. "Het is een belangrijk leidingnetwerk voor ons”, aldus Vitens.

Toch eisten Aqua Twente en Deltaborgh de leidingen op. In het contract was geen onderscheid gemaakt tussen drinkwater- en industriewaterleidingen. "Maar”, zegt Vitens, "drinkwaterleidingen zijn niet overdraagbaar zonder toestemming van de minister.”

Dwaling