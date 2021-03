Frank en Thomas inspireren andere rolstoelers: ‘De wereld past zich aan niemand aan, jij moet je aanpassen aan de wereld’

OM: Moordver­dach­te leefde weken op de bank naast gewurgde ex Gita (35)

18:18 De politie was twee keer in het huis van de vermoorde Gita in Leyenburg, maar zag niets. Pas de derde keer vond de politie haar lichaam in verregaande staat van ontbinding onder een hoop troep op de bank. Haar ex-vriend, de moordverdachte, moet er volgens het OM weken naast hebben gezeten.