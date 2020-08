Frank redde een meisje uit de klauwen van de zee. ‘Ik zag de paniek in haar ogen’

Het is afgaand water en het strand van Cadzand is een meter of 300 weg. Als Frank erin slaagt om in de buurt van het meisje te komen, slaat ze haar armen zo om zijn nek dat hij bijna mee kopje onder gaat. ,,Het lukt me om me los te rukken en haar mijn zwemboei vast te laten houden”, vertelt hij. Het meisje - Frank schat haar een jaar of 16 - bedaart een beetje. ,,Ik vraag of ze Engels spreekt, want ik spreek geen Frans. Maar helaas.” Langzaam maar zeker drijven ze verder af. De zon zakt achter de wolken vlak boven de horizon. Vrijwel meteen begint het te schemeren.