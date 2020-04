Frank zit in quarantaine: De kinderen houden we ook na 11 mei nog even thuis

We krijgen de onderwijsinspectie niet op ons dak, beloofde premier Rutte net. ‘Er zijn belangrijker dingen.’



Das fijn om te weten.



Want we moeten een beetje burgerlijk ongehoorzaam worden, hier in huis. Ons eigen Outbreak Management Team, net aan de keukentafel bijeen, heeft daartoe besloten. In Den Haag is het hoge woord er uit: de scholen gaan langzaam maar zeker weer open. Maar de onze zullen niet gaan, voorlopig.



Rutte had wijze woorden. ‘Er is blijvende zelfbeheersing nodig’. Daar geloven wij ook in. Natuurlijk missen wij net als u de restaurants, het museum en vooral het omarmen van onze familie en vrienden, de totale vrijheid. Maar het is toch begrijpelijk dat de beperkende maatregelen blijven gelden. Het monster is nog lang niet bedwongen. Wij hebben nog wel wat geduld over.