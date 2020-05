Frank zit in quarantaine: ‘Een traan in het thuiskantoor’

Ik had gisteravond een gesprek met een collega op de app en opeens overviel me een groot gevoel van weemoed. We kennen elkaar niet eens privé, hebben nog nooit een biertje gedronken, maar professioneel lopen we al jaren in het zelfde hok rond. We praten over kleine en grote zaken en doen dat waarvoor we betaald worden: ouwehoeren over het nieuws in de wereld en hoe dat ons en onze lezers raakt. Ja, journalistiek is wat dat betreft een gek vak.