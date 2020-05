Frank zit in quarantaine: ‘Het enige wat ik kan doen is meer noten kopen’

12,5 miljoen euro gevonden in verborgen ruimte in Eindhoven: ‘Hoogste bedrag ooit op één locatie’

12:26 In een verborgen ruimte in een woning aan de Paradijslaan in Eindhoven is afgelopen vrijdag maar liefst 12,580 miljoen euro gevonden. Een 35-jarige man is opgepakt. Het gaat om het hoogste bedrag dat ooit op één locatie is gevonden, aldus de politie.