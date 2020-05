Frank zit in quarantaine: ‘Hollandse Mark met zijn winkelwagentje in de rij’

Maar ik moest uiteindelijk toch gaan luisteren naar de premier, die ons ging voorspiegelen hoe we uit die intelligente lockdown kunnen komen. Net voor ik mijn kantoortje in verdween riep mijn thuispsycholoog me, helemaal in de sfeer van die memorabele dag, nog na: ‘Omarm ‘t nou eens, zie het niet alleen als een bedreiging.’



En dat besloot ik te doen. Dus ik kreeg het allemaal wel mee, hoor. Dat we nu proberen hoe ver we kunnen gaan voor de ic’s weer vol liggen. Dat we mondkapjes op moeten (zelf naaien, het patroon komt eraan). Dat de terrassen het plein op kunnen, de scholen weer snel gaan draaien, dat vakantie in eigen land het ding wordt. En ik kon wel bedenken dat er veel mitsen en maren zitten aan dat openzetten van de deuren, terug naar het land waaraan we gewend waren. Maar dat weet u inmiddels zelf ook wel. We merken kennelijk wel waar het schip strandt. Kijk, ik voel me niet bedreigd!



Vooral luisterde ik dus naar Mark Rutte om hem te omarmen. Dat koste me geen enkele moeite. Wat kan die grote man zich klein en toegankelijk maken. Hollandse Mark. Hoe hij tussen neus en lippen vertelt dat hij ook maar ‘met mijn winkelwagentje in de rij’ van de supermarkt staat. Of dit: ‘Ik woon zelf ook niet zo groot’. Waardoor je hem bijna ziet zitten in zijn appartement, een bruine boterham, een glaasje melk en een beetje Schubert op de achtergrond. En dan, als klap op de vuurpijl, even dat hart onder de riem van alle ouders in Nederland. Hoezo vinden de schoolbesturen dat kinderen maximaal 8 kilometer hoeven fietsen naar school. ‘Dat kan best wat meer: 15 kilometer. Dat is heel gezond hoor, fietsen.’