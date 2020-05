Frank zit in quarantaine: Je bereidt je altijd op de verkeerde crisis voor

Verdachte Zaki Razzouki mag liquidatie­pro­ces Marengo in vrijheid afwachten

11:39 De rechtbank in Amsterdam heeft woensdagochtend besloten het voorarrest van Zaki Razzouki te schorsen. Dat betekent dat hij de voortgang van het grote liquidatieproces Marengo in vrijheid mag afwachten. Zaki is de jongere broer van de onlangs in Colombia aangehouden hoofdverdachte Saïd Razzouki.