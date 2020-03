Frank zit in quarantaine: ‘Leve de vrouwen in deze crisis!’

video RIVM: 112 nieuwe sterfgeval­len, 349 nieuwe opnames van coronapa­tiën­ten

16:19 De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 112 nieuwe officiële registraties gedaan van personen die zijn overleden ten gevolge van het coronavirus Covid-19. Het totaal overleden patiënten komt daarmee op 546. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. 2500 Covid-19 patiënten zijn opgenomen of opgenomen geweest in een ziekenhuis. Een stijging van 349.