Frank zit in quarantaine: Ook wij rekken de grenzen op

De beste vriendin van mijn kleintjes houdt het niet meer. Ze wil vrienden zien, vliegt na zes weken quarantaine tegen de muren op. Haar vader belt ons. ‘Ik ken jullie situatie, je mag gewoon nee zeggen, maar zouden de meisjes met elkaar kunnen spelen? Buiten ergens? Op afstand?’



Hun moeder kijkt naar mij, ik kijk terug en in ons beider blikken ligt begrip en een beetje het besef van een nederlaag. Natuurlijk ging dit gebeuren. Na zes weken in huis en de zon die onbarmhartig op hun lieve koppies schijnt en die behoefte, die enorme sociale behoefte die kinderen nu eenmaal hebben. De oudste begint spontaan te huilen bij het idee dat ze haar vriendin mag zien. Dus we bellen de vader terug. ‘Het is goed, laat ze maar even met elkaar spelen.’