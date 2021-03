Franse ex-president Sarkozy een jaar de cel in wegens corruptie

Coronavirus LIVE | Japan roept China op te stoppen met rectale coronates­ten, politie: bijna 7000 avondklok­boe­tes

14:04 Veel horeca-ondernemers maken zich op om morgen hun terrassen te openen. Niet om consumpties te serveren, maar als ludieke actie. Maar wat als de bezoekers hun eigen drankjes en hapjes nuttigen? Die kans is niet uitgesloten. De heropening van kapperszaken in Duitsland heeft een ware stormloop op gang gebracht. Toch waarschuwt de politiek om nog niet in een ‘openingsroes’ te raken. Grote versoepelingen laten nog op zich wachten. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.