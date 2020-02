Fries drugslab met 4 miljoen euro aan drugs ontdekt

voortvluchtig Modellenbu­reau stuurde eerder Snap­chat-van­daal weg die man van zijn fiets trapte

11:58 De jongeman die maandag een oudere man van zijn fiets trapte in Amsterdam en dat vervolgens via Snapchat filmde, is al eerder in aanraking geweest met de politie. Een modellenbureau dat met de Amsterdammer zaken deed beëindigde vorig jaar mede daarom de samenwerking. De schokkende mishandeling waarvan hij nu wordt verdacht maakt veel los in Nederland en bereikte zelfs de politiek. De filmer heeft zich nog steeds niet gemeld bij de politie.