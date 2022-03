Friese BZV-boer Jouke plakt ramen af en omheint tuin

De boer uit Witmarsum heeft zijn ramen afgeplakt en een hekwerk bekleed met kuilplastic om zijn tuin gezet, zo schrijft de Leeuwarder Courant.



Jouke is één van de vijf boeren die dit seizoen te zien is in het populaire programma Boer Zoekt Vrouw. In de meest recente aflevering van de KRO-NCRV serie was gisteren de eerste dag van zijn logeerweek met Karlijn, Lotte en Marion te zien.



Het is niet helemaal zeker waarom Jouke ervoor heeft gekozen om de buitenwereld op deze manier buiten te sluiten. Mogelijk is dit om niet vroegtijdig uit te lekken dat hij met één van de drie vrouwen een relatie is begonnen. Dit moet namelijk geheim blijven tot de laatste aflevering van dit Boer Zoekt Vrouw-seizoen. Een andere aanname is dat hij veel ongewenste pottenkijkers op zijn erf krijgt. KRO-NCRV laat weten de beweegredenen van de boer niet te kunnen bevestigen. Jouke zelf spreekt pas na het einde van het programma met de media.



Boer Zoekt Vrouw werd gisteren door ruim 2,8 miljoen mensen bekeken.