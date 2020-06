Friese drugszaak: ‘Inzet criminele burgerinfiltrant is uitlokking’

De politie heeft alles uit de kast getrokken om het gesloten bolwerk van motorbendes in het noorden van het land te infiltreren. En greep daarbij naar het zware middel van de criminele burgerinfiltrant. Advocaten spreken tijdens de eerste pro-formazitting in Leeuwarden van uitlokking.

Justin S. heeft meerdere verschijningsvormen. Hij is een lokale ondernemer en een familieman. Zijn met tatoeages bedekte lichaam vertelt iets over zijn andere leven, als sergeant at arms bij motorbende Red Devils in Leeuwarden, een supportclub van de Hells Angels.

S., een dertiger met krullen en een baard, komt op 3 januari 2018 in Leeuwarden een oude bekende tegen. Hij kent hem bij zijn eigen naam, maar in het politiedossier heet hij A-4110. ,,Doe je nog wat?’’ informeert Justin bij A-4110. Die gaat ervan uit dat Justin doelt op de handel in wapens of drugs, aangezien hij geen onbekende in dat milieu is.

Die korte vraag vormt de opmaat tot een mega-operatie van de politie, die met maandenlange pseudokoop en de inzet van buitenlandse undercoveragenten en een criminele burgerinfiltrant wil doordringen tot het gesloten motorbastion in het noorden.

Versleutelde berichten

De politie weet dat leden van de Red Devils en de Hells Angels in Harlingen zich niet graag op de vingers laten kijken. Ze communiceren deels via versleutelde berichten en, belangrijker, ze wantrouwen buitenstaanders. Daarom komt A-4110, met wie de politie al eerder informantenafspraken heeft gemaakt, zo van pas.

Het is een riskante onderneming, geeft het Openbaar Ministerie toe. ,,Als bekend zou worden dat er een mol is, ontstaan grote risico’s’’, aldus de officier van justitie op een pro-formazitting gisteren. ,,Verdachten kunnen gaan gissen wie de mol is en maatregelen nemen.’’

Om vertrouwen op te bouwen, koopt A-4110 verschillende partijen speed via Justin S.. Het plan van de politie is om S. en zijn kompanen via A-4110 in contact te brengen met undercoveragenten, die moeten doorgaan voor Ierse, Duitse en Australische afnemers.

Maar de eenkennigheid van Justin S. en de Red Devils en Hells Angels blijkt hardnekkiger dan de politie dacht. Als een Ierse undercoveragent met de codenaam A-4133 naar voren wordt geschoven, wordt die alleen vertrouwd als A-4110 erbij is. Zo blijft A-4110 betrokken bij in totaal vijf drugsdeals en gaat zijn werk steeds meer lijken op dat van een criminele burgerinfiltrant.

Volledig scherm Het gerechtshof in Leeuwarden, foto ter illustratie. © ANP

Strenge voorwaarden

Sinds de IRT-zaak in de jaren 90 was de inzet van de criminele burgerinfiltrant lange tijd verboden, tot via een motie in 2014 het zware opsporingsmiddel onder strenge voorwaarden weer werd toegestaan. Vijf jaar later zet het Openbaar Ministerie het middel dus weer in in de Friese drugszaak. Het OM vraagt toestemming aan het college van Procureurs Generaal en de minister van Veiligheid en Justitie en krijgt in maart 2019 groen licht.

De politie heeft inmiddels nog meer undercovers geïntroduceerd, onder wie de ‘baas’ van A-4110, een Engelsman. Deze gepensioneerde Britse agent vraagt S. om grotere partijen drugs en stelt voor om aparte mobieltjes te gebruiken. Justin S. krijgt een ‘wegwerptoestel’ en moet de app Wickr Me installeren, waarmee je versleutelde berichten kunt versturen.

Finland

Al dan niet via Justin S. krijgt A-4110 contact met anderen, zoals Frederik H., lid van de Hells Angels in Harlingen. A-4110 is via H. op de hoogte van een transport van 86 kilo speed naar Finland, dat op de A7 wordt onderschept. Volgens H.’s advocaat Richard van der Weide is al het initiatief voor het transport genomen door de burgerinfiltrant. ,,Mijn cliënt zei juist: ik doe weleens wat in hasj, maar harddrugs doe ik niet.’’

Ook advocaat Tony Boersma, die waarneemt voor kantoorgenoot Jan-Hein Kuijpers, spreekt namens Justin S. van uitlokking. ,,A-4110 werd losgelaten op mijn cliënt. Wie zocht nou wie op? A-4110. Wie benaderde zijn netwerk? A-4110. Wie zette de stap tot verder contact? A-4110. Was mijn cliënt niet uitgelokt, dan had deze drugshandel niet plaatsgevonden.’’