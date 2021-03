Friese gemeente trekt ontwerp voor nieuwe vlag met ‘davidster’ erop in: ‘Ja, nu zie ik het!’

De nieuwe vlag van fusiegemeente Noordoost-Friesland, al officieel gepresenteerd, gaat terug naar de tekentafel. Critici menen dat de ster die op de vlag afgebeeld is wel erg veel weg heeft van een davidster. ,,Het moet niet zo zijn dat wij mensen kwetsen met deze vlag.”

Vreemd genoeg was er tijdens de ontwerpfase niemand op het idee gekomen dat de gekozen ster nogal lijkt op de historisch beladen davidster. Ook de gemeenteraad keurde het ontwerp vorige week unaniem goed, meldt de Leeuwarder Courant. Tijdens de raadsvergadering sprak burgemeester Bert Koornstra van een ‘uniek en historisch moment'. ,,Want hoe vaak stel je in je leven een nieuwe gemeentevlag vast?”

Nou, in het geval van Koornstra minimaal twee keer, vermoedelijk. Snel nadat het ontwerp naar buiten kwam, legden mensen het verband met de gele ster die in de Tweede Wereldoorlog door joden op hun kleding gedragen moest worden. Volgens de Friese krant trok het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) bij de nieuwe gemeente aan de bel. Ook antidiscriminatiecentrum Tûmba zei ‘verbaasd’ te zijn over de prominente ster op de vlag.

De gemeente Noardeast-Fryslân ontstond in 2019 uit een fusie van Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe vlag, vonden de Friezen, en van het een kwam het ander. Ook op de vlag die al sinds 1959 in de voormalige gemeente Ferweradeel wapperde, stonden zeven van dit soort gele sterren afgebeeld, maar dat leidde nooit tot enige consternatie. Die sterren sprongen ook wel iets minder in het oog dan deze.

Zwarte rand

Volgens het ChristenUnie-raadslid zijn er ook wel wat verschillen tussen deze Friese ster en de Jodenster. ,,Er zit geen zwarte rand omheen, en er staat niet ‘Jood’ in. Maar ja.”

Wanneer de nieuwe vlag er is, is nog onduidelijk, schrijft de krant. De Hoge Raad van Adel, die zich samen met de gemeente over een nieuw ontwerp gaat buigen, vergadert slechts twee keer per jaar. Geluk bij een ongeluk: de vlaggen waren nog niet geproduceerd.

Hoe het toch kan, dat de voltallige gemeenteraad over de toch vrij sprekende gelijkenis met de davidster heen keek? CDA-raadslid Lieuwe Sytsma spreekt van ‘een bijna psychologisch experiment’. ,,Er zijn zoveel ogen overheen gegaan. Niemand heeft het gezien. En nu, ja, nu zie je het!”