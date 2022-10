Friezen dreigen wolven te schieten als er geen hek om de provincie komt: 'Kwestie van tijd’

Met videoDrentse en Friese boeren zijn zich rotgeschrokken van de recente wolvenaanvallen op een pony en koeien. En dat terwijl de woede al groot was om vele doodgebeten schapen. Vandaag protesteerden Friezen voor een hek rond de provincie. ,,We voorzien dat in een paar jaar alles eraan gaat.”

Het is erg ongebruikelijk dat wolven grote dieren aanvallen als paarden en koeien, stelde deze week de organisatie BIJ12, dat de schademeldingen bijhoudt. Gevreesd wordt dat het hier niet bij blijft. Sinds de eerste wolf in 2018 in Nederland is gesignaleerd, rukken de beesten in rap tempo op naar het westen. Er zit nu één wolvenfamilie in het natuurgebied Drents-Friese Wold. Die doen zich meer en meer tegoed aan dieren die door mensen worden gehouden.

,,In Drenthe groeien nu drie jonge wolven op met het idee dat een paard, een pony of een koe natuurlijk voedsel voor hen is", zegt Sijbe Knol van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) bezorgd. Net als de actievoerders wil hij voorkomen dat het Friese vee straks regelmatig doelwit is, als meerdere wolvenroedels zich straks in de provincie vestigen.

Hek om de provincie

Maar juist zijn partij is doelwit van de actievoerders vandaag. Die liepen met hun paarden in linie door Bakhuizen in de streek Gaasterland, langs spandoeken die zich richten tegen de FNP. ,,Die wil niets anders dan de rode loper uitrollen voor de wolf”, zegt actievoerder Jehan Bouma van Wolvenhek Fryslân. Hij richt zich al langer tegen fractievoorzitter Sijbe Knol. Inzet van de discussie: een groot hek om Friesland, om het dier uit de hele provincie te weren.

Quote Je ziet al honderden kilometers hek als je over de snelweg rijdt op de Veluwe. Geef ons de ruimte om dat ook hier te doen Jehan Bouma

,,Eén stevig raster om het Friese weidegebied heen, dat is oplossing", stelt Bouma. ,,Je ziet al honderden kilometers hek als je over de snelweg rijdt op de Veluwe. Geef ons de ruimte om dat ook hier te doen.” Dit is volgens zijn stichting een betere oplossing dan elk weiland afzonderlijk omheinen. ,,Het vee loopt in Friesland overal los in de wei. Dat is één van de kroonjuwelen van de Friese identiteit. En dat houdt op als hier een paar wolven rondlopen. Het is een kwestie van tijd, het kan nog twee tot drie jaar duren.”

Volledig scherm Een doodgebeten kalf in Sleen, Drenthe. © Wolvenhek Fryslân

‘Het ijzeren gordijn’

De kosten van een hek om de provincie zijn volgens hem het probleem niet. ,,We hebben een paar jaar geleden uitgerekend dat dat twee miljoen euro zou kosten. Laat het nu vier miljoen zijn. Dat is nog altijd veel goedkoper dan elke keer schadevergoedingen betalen. En je voorkomt ontzettend veel leed. Je wilt niet weten wat een slachtpartij dierenliefhebbers nu elke dag zien.”

De Friese politiek ziet daar geen heil in. ,,Je kunt wel sprookjes vertellen, maar dat doen wij niet", stelt Knol van de FNP. ,,Dat hek kennen we, dat is nergens een oplossing voor en juridisch onhoudbaar. Als wij een hek om Friesland zetten, willen ze dat daarna in Drenthe ook, en in Groningen. En Nedersaksen. Nog even en we hebben dan het ijzeren gordijn terug.”

Quote Het alterna­tief is dat we ze massaal afschieten. Dat willen we niet, maar als de politiek niets doet grijpen mensen naar eigenrich­ting Jehan Bouma

Lagere beschermingsstatus

De oplossing ligt in Europa, vindt hij. Zijn partij wilde de problemen tot nu toe met extra geld oplossen: ruime vergoedingen voor veehouders om beschermende maatregelen te nemen en goede compensatie voor getroffen boeren. ,,Dat vraagt om medewerking aan twee kanten: de overheid die de mogelijkheid geeft tot compensatie, en de agrariër om het eigen vee te beschermen.” Maar de zorgen worden ook bij Knol groter en deze week pleitte hij bij de Europese Unie voor een lagere beschermende status voor de wolf. Als het dier écht voor problemen zorgt, wil hij dat er wordt ingegrepen.

De actievoerders van vandaag voorzien dat Friezen het heft hoe dan ook in eigen hand nemen als er geen oplossing komt tegen de wolvenaanvallen. ,,Het alternatief is dat we ze massaal afschieten”, zegt Bouma. ,,Dat willen we niet, maar als de politiek niets doet grijpen mensen naar eigenrichting.”

