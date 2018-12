Friezen krijgen weer water: problemen voorbij na stroomstoring

Dood papegaai Rambo schokt verzorg­ster van zijn broer: ‘Ik huil maar door’

16:24 De gruwelijke dood van papegaai Rambo in België is ook onder Nederlandse eigenaren van vogels als een mokerslag aangekomen. Kitty Goverde (57) uit Uden verzorgt al twee jaar het broertje van Rambo en is in shock. ,,Ik kon niet stoppen met huilen toen ik het hoorde, het is verschrikkelijk.”