Frits van Eerd keert niet terug bij Jumbo, vertrouwenspersoon Ton van Veen definitieve opvolger

Jumbo zat met de aansturing van het bedrijf in zijn maag sinds de voormalig topman Frits van Eerd terugtrad. Hij is sinds september vorig jaar verdachte in een grootschalige fraudezaak. Die strafzaak gaat onder meer over sponsorcontracten in de motorsport, waarmee de supermarkt inmiddels is gestopt. Bij een inval in Van Eerds woonhuis werden grote bedragen contant geld gevonden.

Van Eerd komt definitief niet terug, zo meldt Jumbo in een persbericht, ook niet als hij later onschuldig blijkt. ,,Als aandeelhouder blijft hij nauw betrokken bij belangrijke strategische ontwikkelingen binnen Jumbo.”

Fiod-inval

Sinds de Fiod-inval is de informatie over het lot van de gevallen topman vanuit Jumbo summier. Voormalig financieel topman Ton van Veen leidde de directie voorlopig, zo maakte Jumbo op 4 oktober bekend. Hij deed dit op tijdelijke basis als ‘gedelegeerd commissaris’, op verzoek van de raad van commissarissen, waarin hijzelf zitting hield. Die benoeming is nu definitief. Van Veen is bijna 20 jaar werkzaam bij Jumbo, en geldt als vertrouwenspersoon voor de familie. Hij was betrokken bij alle overnames die Jumbo deed, en waar Jumbo groot door is geworden.

Sinds Van Veen aantrad lijkt Jumbo bezig aan een bredere omslag binnen het bedrijf. Jumbo zegt meer te willen gaan doen duurzaamheid: de supermarkt wil bijvoorbeeld proberen klanten aan een meer plantaardig dieet te helpen, meer winkels moeten van het gas af en meer bezorgbusjes moeten elektrisch gaan rijden.

Juist over de maatschappelijke koers van het bedrijf kreeg Jumbo de laatste maanden veel kritiek, zeker ook met een mislukte commercial voor het WK voetbal in Qatar. Jumbo is zelden voorloper op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Vaak moet het die eer juist laten aan concurrenten als Lidl en Albert Heijn.

Volledig scherm Winkelend publiek in een Rotterdamse Jumbo. © ANP / ANP

