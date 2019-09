Frits Wester stopt tijdelijk bij RTL Nieuws, erkent nu tóch alcoholprobleem

RTL Nieuws en Wester laten weten gezamenlijk te hebben besloten een rustpauze in te lassen. Aanleiding daarvoor is het verslag dat Wester op 8 september deed in een uitzending van RTL Nieuws en dat niet was ‘zoals RTL en de kijker van hem gewend zijn. RTL is daarover in gesprek gegaan met Frits’, aldus het nieuwsprogramma.

Kijkers reageerden met stijgende verbazing op dat optreden. De journalist bracht in zicht- en hoorbaar labiele toestand het laatste nieuws over de strafzaak tegen Geert Wilders. RTL Nieuws liet vorige week weten ‘nog aan het uitzoeken te zijn’ wat er precies was gebeurd.

Overweldigd

Wester, die zelf stelde vermoeid te zijn en absoluut niet te hebben gedronken, is naar eigen zeggen ‘overweldigd’ door de enorme stroom aan reacties die na de gewraakte uitzending loskwam. ,,Ik neem de bezorgdheid van RTL en de kijker zeer serieus”, laat hij weten via zijn eigen zender.

,,Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten het momenteel niet toe om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarom neem ik komende tijd een rustpauze om aan mijn herstel te werken. RTL steunt me hierin en ik hoop dat de media en de kijker mij en mijn directe omgeving deze tijd ook geven.”

Het is nog steeds niet duidelijk of Wester tijdens de bewuste uitzending onder invloed was van alcohol. RTL Nieuws zegt daar niets over. De politiek commentator stelde na de ophef dat hij tussen de opnames door een dutje had gedaan en daardoor slaperig overkwam. ,,Dat had ik niet moeten doen. Ik was zelfs zó moe dat ik nog even door de wekker heen sliep. Ik was niet scherp.’’

Ontkenning

Bronnen van wie de namen bij deze site bekend zijn, stelden al eerder dat Wester zich al jaren tijdens werktijd schuldig maakt aan overmatig alcoholgebruik. Deze bronnen schetsten het beeld van een publiek geheim dat al jaren bestaat in politiek Den Haag en op de redactie van RTL Nieuws.

Die verhalen deed Wester desgevraagd af als ‘gelul’. ,,Ik drink al bijna helemaal niet meer”, zei hij vorige week nog. Op de vraag of hij een drankprobleem heeft dan wel had, was het antwoord: ,,Nee. Het is nooit een probleem geweest. Ik drink sowieso héél weinig. Ik ben ooit één keer met mijn stomme kop aangehouden in de auto toen ik iets te lang op het terras had gezeten met Jan Marijnissen. Dat is volgens mij alweer 15 jaar geleden. Verder: never nooit een probleem.’’

Marc Schreuder, adjunct-hoofdredacteur bij RTL Nieuws, stelde echter zich wel degelijk zorgen te maken om Wester. ,,Ik maak me zorgen, want dit was niet goed. En de vorige keer ook niet’’, doelend op de uitzending na het overlijden van oud-premier Wim Kok eind vorig jaar. ,,Ik wil weten wat er aan de hand is.’’

Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag besloot RTL Nieuws Frits Wester niet te laten werken tijdens Prinsjesdag. Het was, voor zover bekend, de eerste keer dat de politiek verslaggever op een belangrijk politiek evenement als Prinsjesdag ontbrak.

Frits Wester is sinds 1994 parlementair verslaggever van RTL Nieuws. Daarvoor was hij onder meer persoonlijk voorlichter van CDA-coryfee Elco Brinkman. De journalist heeft de reputatie dat hij bijna jaarlijks als eerste de Miljoenennota in handen heeft.

Steunbetuigingen

Op sociale media wensen veel mensen Wester inmiddels sterkte. ,,Respect dat je hier zo voor uitkomt”, schrijft Ben Bloem, fractievoorzitter van ChristenUnie Apeldoorn. ,,Een belangrijke eerste stap en doorbreken van taboe. Heel veel succes en sterkte in je weg naar herstel. Goed ook de support van de werkgever te lezen. Nu wij nog. Niet veroordelen maar steunen. Alcohol maakt al genoeg kapot.“

Het is niet duidelijk hoe lang Frits Wester zal ontbreken bij RTL Nieuws. Het politieke team van de zender neemt zijn taken de komende tijd over. ,,Mede namens de collega’s wens ik Frits veel sterkte en een goed herstel toe”, laat hoofdredacteur Harm Taselaar weten.

De politiek commentator vraagt de kijkers van de zender en de media om rust en begrip.