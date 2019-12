Frituurvet in riool kost samenleving jaarlijks miljoenen euro's

De waterschappen zien zich het hele jaar geconfronteerd met het vette goedje. Grote klonten vet, vastgesmolten aan muren en dompelpompen in rioolgemalen. Een dikke brij van samengeklonterd vet, straatvuil, maandverband, condooms en billendoekjes. In de riolen en rioolgemalen levert frituurvet behoorlijk wat problemen op.

Aad van Dijk werkt bij het hoogheemraadschap van Delfland en moet ervoor zorgen dat de rioolgemalen schoon blijven en blijven werken. Frituurvet in het riool zorgt voor verstoppingen en moet dus worden verwijderd. ,,Het vet wordt kapot gespoten en opgezogen. Dat is een vies en intensief klusje, want het vormt een dikke drijflaag die moeilijk kapot te krijgen is. Bij een groot rioolgemaal zijn 4 man, 1 zuigwagen en 1 spuitwagen twee volle dagen bezig om het vet te verwijderen. Het gaat dus aardig in de euro’s lopen, geld wat de gemeenschap moet betalen.”

Recyclen

Volgens Van Dijk is er een simpele remedie voor alle ellende. ,,Gooi frituurvet niet in het riool, het riool is geen vuilnisbak waar van alles gedumpt kan worden. Verwijder olie en vet uit koekenpannen en frituurpannen gewoon met een stukje keukenpapier en giet vloeibaar frituurvet terug in de verpakking. Vervolgens kun je het frituurvet inleveren in de gele kliko bij een supermarkt in de buurt. Het vet wordt dan gerecycled en bijvoorbeeld gebruikt voor groene energie.’’

Saskia van Amerongen is communicatieadviseur van de waterschappen. ,,Het uit het rioolwater halen van één liter frituurvet of -olie kost 2,80 euro, dat is meer dan de kostprijs van het frituurvet in de supermarkt. De jaarlijkse kosten verschillen per waterschap, maar waterschap Aa en Maas bijvoorbeeld is jaarlijks 2 ton kwijt. En er zijn in totaal 21 waterschappen.’’

Ook volgens Van Amerongen is het niet nodig om de miljoenen aan schoonmaakkosten uit te geven. ,,De boodschap is vooral dat het verhelpen van de verstoppingen en het afvoeren van het vet een arbeidsintensieve en kostbare zaak is. En dat er plekken zijn waar het vet ingeleverd kan worden. Dat is ook nog eens goed voor het milieu, omdat het dan kan worden hergebruikt.