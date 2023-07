Fusie van ‘twee kleine kabouters’ Boni en Nettorama is ‘uitstel van executie’: ‘Op termijn zijn ze kansloos’

Minder verdrin­kings­do­den in 2022, al jarenlang is het aantal gevallen laag

In 2022 zijn 73 Nederlanders verdronken in het open water of in en om het huis. Dat zijn zeven minder verdrinkingsgevallen dan een jaar geleden. Verhoudingsgewijs komen verdrinkingen het vaakst voor bij mensen ouder dan 60 jaar. Kinderen met een niet-Nederlandse afkomst verdrinken vaker dan kinderen met een Nederlandse afkomst.