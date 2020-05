FVD straft zes leden om ‘onacceptabele’ whatsappjes

Verontruste leden van de JFvD trokken bij het hoofdbestuur van de partij aan de bel . Zij schreven een brief over de opmerkingen, die worden geplaatst in zowel privé-appgroepen van leden van de JFvD en de FvD als in officiële appgroepen van de partij.

Fascistisch

De brief is in handen van HP/De Tijd, net als allerlei screenshots van appgesprekken binnen de jongerenpartij waarin rechts-extremistische opmerkingen gemaakt worden. In de brief werd melding gemaakt van verschillende uitingen. ,,Deze komen overeen met autoritaire, fascistische en/of nationaal-socialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme. Ook worden terroristen die een politieke aanslag pleegden zoals Anders Breivik (aanslag in Noorwegen in 2011) en Brenton Tarrant (aanslag in Christchurch 2019) verheerlijkt in de apps”, aldus de briefschrijvers.