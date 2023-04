Fysiotherapeut misbruikte twee patiëntes (16 en 18): ‘Verstijfde elke keer als ik een hand voelde op een plek waar die niet hoorde’

Verder mag de man vijf jaar lang vrouwen niet meer een-op-een behandelen. De man werkt al niet meer in de praktijk waar het gebeurde, maar in een zorginstelling waar hij niet alleen met patiënten is.



Het gebeurde in 2017 en 2018. Het meisje deed pas in 2021 aangifte, nadat de man haar weer benaderde. Ze had haar ervaringen tot die tijd steeds weggedrukt.