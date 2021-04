Gaan we wel of niet naar het terras? ‘Toen avondklok werd ingevoerd, waren er minder besmettingen’

‘Je vraagt je toch af of die avondklok wel nut heeft gehad’



Wouter Merjenburgh (20), student



,,Ik verbaas me er wel een beetje over dat de besmettingscijfers lager waren toen bijvoorbeeld de avondklok werd ingevoerd en dat deze nu wordt afgeschaft terwijl de cijfers hoger zijn. Dan vraag je je toch af of die avondklok wel nut heeft gehad.



Maar ik vind de versoepelingen wel fijn, en dan vooral dat die avondklok weggaat. Dan hoef je tenminste niet meer te zorgen dat je op tijd weggaat en heb je meer mogelijkheden iemand op te zoeken. Want ik heb er wel echt minder contact door gehad.



Ik ben ook blij dat de horeca weer een beetje open gaat. Het is straks natuurlijk nog niet echt zoals vroeger, maar ik ken mensen die in de horeca werken en weer aan de slag kunnen, dus voor hen vind ik het ook wel fijn.



Ik heb zelf geen les meer - ik moet alleen nog onderzoek doen en stage lopen - maar de leerlingen die dat wel hebben snakken er naar dat er weer fysiek onderwijs mogelijk is. Dus voor hen is het fijn dat dat weer kan.