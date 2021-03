Gabriëlle Hoppenbrouwers (49) is officier van justitie: ‘Mensen zeggen zo makkelijk: doe maar een hoge straf’

Politie: overleden vrouw die buiten op afgedankt bed lag is 49-jarige Nijmeegse; geen misdrijf

10:07 Na uitgebreid onderzoek heeft de politie vastgesteld dat de vrouw die vrijdagochtend dood is aangetroffen in Nijmegen niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Inmiddels is bekend dat het om een 49-jarige Nijmeegse vrouw gaat. De familie is op de hoogte gesteld van haar overlijden, laat de politie weten.