Gaby’s huis vloog in brand, ze brak haar nek en raakte verlamd, maar: ‘Het kan altijd erger’

Verdachten van dood Yuval (61) braken dezelfde dag in bij Shamida: ‘Ik vind het afschuwe­lijk’

Shamida Smulders is zich kapot geschrokken, toen ze hoorde wie de twee mannen zijn die werden aangehouden vanwege betrokkenheid bij de dood van Yuval (61) in Utrecht. Want die twee, dat waren volgens haar óók degenen die inbraken bij haar Griekse restaurant.

17 april