Gasdrukpistool waarmee op trein bij Breda werd geschoten, kan ‘dwars door mensen heen schieten’

Bovendien is het mogelijk om met het betreffende pistool repeterend te schieten. Aangezien bij de trein die in de richting van Breda reed snel achter elkaar vijf ruiten zijn geraakt, is het volgens de politie het meeste logisch dat daartoe het gasdruk-pistool is gebruikt. Bij de trein die de andere kant opging, was één ruit vernield. Omdat de treinen veiligheidsglas hebben, zijn de ruiten alleen aan de buitenkant vernield. Gewonden zijn er niet gevallen.

Twee pistolen

450 kilometer per uur

Het gasdrukpistool dat in beslag genomen is, kan met een snelheid van 125 meter per seconde schieten (450 km per uur). Omdat er metalen balletjes in worden gebruikt, mag het in Nederland niet verkocht worden. “Het is dus in het buitenland gekocht of via internet besteld en door de douane gekomen”, aldus de woordvoerder.



In Nederland mogen airsoftwapens legaal worden verkocht, als aan een aantal regels wordt voldaan. De eigenaar moet lid zijn van een airsoft-vereniging, 18 jaar of ouder zijn en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Het wapen mag alleen vervoerd worden als het het goed verpakt is en niet meteen gebruiksklaar is.