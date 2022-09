Gasten van eetcafé ‘vergeten’ de rekening: ‘Betalen, anders camerabeelden openbaar!’

Lisa Sjoukes was die avond aan het werk. Er waren nog maar een paar gasten in de zaak. Net op het moment toen ze even naar achteren liep, vertrok het gezelschap zonder de rekening te voldoen. ,,Ze hebben de halve avond lekker zitten eten en borrelen. De rekening was zo rond de honderd euro.’’

Het gezelschap bestond uit drie mannen en een vrouw. De vrouw ging eerder weg en daarna vertrokken de mannen. Waren de mannen na een paar borrels het gewoon vergeten, of was er opzet in het spel? Sjoukes vermoedt het laatste. ,,Ze waren ineens vertrokken toen ik er even niet was.’’

Scooter

Binnen en buiten het eetcafé hangen camera's. ,,We geven de bezoekers twee weken de tijd om alsnog de rekening te betalen. Zo niet, dan openbaren we de beelden en stappen naar de politie.’’ Vermoedelijk komt de groep uit de buurt. ,,Hun gezichten kwamen bekend voor. Iedereen was bovendien op de scooter.’’

Sjoukes werkt al lang bij The Pittstop, maar een soortgelijk geval maakte ze niet eerder mee. ,,We krijgen veel truckers over de vloer. Zij vergeten soms weleens de rekening te betalen na een paar drankjes, maar dan staan ze de volgende ochtend alweer op de stoep met het geld.’’