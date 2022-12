Gasverbruik schiet omhoog door felle kou, Nederlandse gasopslagen aangesproken

Huishoudens en bedrijven verstoken door de felle kou deze week zoveel meer gas dat de gasopslagen moeten worden aangesproken. Volgens Gasunie is het gasverbruik in korte tijd met bijna een derde gestegen.

Nadat de gasopslagen medio oktober voor ruim 93 procent gevuld waren, is de vulgraad al ruim 10 procent gedaald. Vooral de laatste dagen gaat het dankzij de vorst hard, ziet Gasunie. ,,Het gasverbruik ligt sinds begin december 30 procent hoger”, zegt woordvoerster Marie-Lou Gregoire. Dat kunnen we prima aan, mits de winter niet extreem is. ,,Wat we nu aan gasvoorraad gebruiken, moet komend jaar immers worden aangevuld.”

Lector energietransitie Martien Visser, tevens manager Strategie bij Gasunie, schat dat Nederland door de kou in een week tijd tot zo’n 1,5 miljard kubieke meter gas verbruikt. ,,Ons totale verbruik bedroeg tot eind november ruim 27 miljard kubieke meter, dus het gaat om flinke hoeveelheden.” Alleen al maandag ging er bij burgers en bedrijven zo’n 200 miljoen kubieke meter gas doorheen, zegt hij. Dinsdag gebeurde dat opnieuw. ,,Dat is behoorlijk veel.”

Extra opslagcapaciteit

Het zorgt ervoor dat de gasaanvoer op volle toeren draait. ,,Naast de gasproductie uit onze eigen kleine velden en via lng-schepen aangevoerd gas en de pijpverbinding met Noorwegen moeten ook de gasopslagen worden aangesproken”, zegt Visser. Ook hij stelt dat dit normaliter geen probleem moet zijn.

Quote Door het winterweer gebruiken we in een week tijd wel 1,5 miljard kuub gas Martien Visser, lector energiestransitie en manager Strategie bij Gasunie

Om in de toekomst genoeg gas te hebben, wil Gasunie de opslagcapaciteit van vloeibaar gas, lng, snel verder vergroten. ,,Zo voorkomen we gastekorten,” zegt woordvoerster Gregoire. Gedacht wordt onder meer aan extra drijvende gasopslag in Terneuzen. Ook de bestaande opslagen in de Rotterdamse haven en de Groningse Eemshaven - de capaciteit verdubbelt al van 12 naar 24 miljard kuub - worden nog verder uitgebreid.

Volledig scherm Ondanks de kou zetten de meeste Nederlanders de thermostaat niet hoger dan 19 graden. Liever kleden mensen zich dikker of zitten met een dekentje op de bank © Jeffrey Groeneweg

Ondanks het hoge verbruik blijven Nederlanders de thermostaat zo laag mogelijk zetten, ziet energieleverancier Eneco. ,,Hoewel door de kou beduidend meer gas wordt verbruikt, blijft het verbruik lager liggen dan eerder bij dergelijk koud weer”, zegt woordvoerder Niels Stet.

Quote Het verbruik blijft lager ten opzichte van eerdere periodes met zulk koud weer Niels Stet, Eneco

Volgens Milieu Centraal verbruikt een gemiddeld huishouden dezer dagen circa 7 kubieke meter gas als de thermostaat heel de dag op 19 graden staat. ,,Dat is enkel voor het verwarmen, een bad of douche is er niet in meegenomen”, vertelt Madelon Mintjes, expert energie in huis. Door de temperatuur één graad lager te zetten kan echter flink worden bespaard: 115 kubieke meter en wel 350 euro op jaarbasis.

Overdag de temperatuur op 15 graden zetten scheelt ook al snel twee kuub gas per dag en ruim twee tientjes per week, aldus Milieu Centraal. Mensen kunnen zich ondertussen warmer kleden of een elektrische deken kopen.

Hoewel de temperatuur komende dagen iets oploopt, blijft het volgens Weerplaza voorlopig koud, zeker in de nacht. Pas vanaf volgende week maandag liggen de temperaturen weer fors boven nul.

Wegenwacht

Op de weg zorgt het winterweer intussen voor de nodige ongemakken. De Wegenwacht kreeg gisteren 6500 pechhulpverzoeken, maandag 6000. Dat is 40 procent meer dan normaal, vertelt Markus van Tol van de ANWB. ,,Het zijn met name startproblemen, bijvoorbeeld door accu’s die het begeven.” Ook zijn er de nodige stekkers van elektrische auto’s die aan de wagen zijn vastgevroren.

Toch valt het nog mee met de hinder voor het verkeer, vindt de ANWB. De dinsdagochtendfile was met 800 kilometer niet buitenproportioneel. ,,We hebben nu een droge kou. Bij ijzel, sneeuw of regen zijn er veel meer problemen.”

