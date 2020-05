Geadopteerde Dilani sleept staat voor de rechter: ‘Verruild en verhandeld als product’

Dilani Butink (28) had in de rechtszaal graag een zelfgemaakt filmpje laten zien met foto’s van 29 andere geadopteerden uit verschillende landen. Lotgenoten die haar steunen of, net als de geboren Sri Lankaanse, niet weten wie hun biologische ouders zijn, omdat er mogelijk gesjoemeld is bij hun adoptie.



Het verhaal van Dilani is ook hún verhaal. ,,Ik wil iedereen een stem geven en laten zien dat dit groter is dan ikzelf’’, zegt Dilani tegen de rechtbank in Den Haag.