Geadopteerde Sam klaagt staat aan: ‘Ik wil mijn eigen geboortedatum in mijn paspoort’

De geboortedatum in haar paspoort is zeker niet de dag waarop ze werd geboren, hoorde Sam van haar Sri Lankaanse oma. Als klap op de vuurpijl is de geboortedatum in haar paspoort niet dezelfde die in haar adoptiedossier wordt genoemd. ,,Ik voel me verkocht en bekocht", zegt Sam.



Ze is bezig met een boek over haar leven. Niet geboren op m’n verjaardag, is de werktitel. ,,Ik vind het belangrijk dat mijn verhaal wordt verteld”, zegt Sam. In december van dit jaar wordt zij 40. Al vierde zij volgens haar paspoort eerder deze maand haar verjaardag. ,,Toekomstige adoptieouders moeten leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt. En ik wil mijn échte geboortedatum in mijn paspoort.”