Gebiedsverbod uitgebreid voor PSV-fan die verstandelijk beperkte Ritchie sloeg

Nog meer plensbuien en onweer op komst

16:30 Nederland leek de afgelopen tijd in brand te staan. We zuchtten wekenlang onder een gigantische hittegolf. Maar dat is nu echt voorbij, stelt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Morgen krijgen we typisch Nederlands zomerweer, met overal een graadje of 20 en enkele buien."