‘Gebruik bloot en kinderen in één zin en de wereld is te klein’

Politie vindt 3800 liter lachgas in Maastricht: ‘Niet om te lachen’

20 maart De politie heeft vandaag in Maastricht zo’n 3800 liter lachgas gevonden. De vondst werd gedaan tijdens een doorzoeking door politie en andere hulpdiensten van een pand in de wijk Hazendans in de Limburgse hoofdstad.