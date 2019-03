‘Gebruik crystal meth in Amsterdam fors gegroeid’

Het gebruik van crystal meth (methamfetamine) in Amsterdam is afgelopen jaar fors gestegen. Dat stelt onderzoeksinstituut KWR Watercycle Research Institute, betrokken bij het jaarlijks onderzoek naar water in Europese steden door het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA).

Onderzocht werd het rioolwater van onder meer de steden Amsterdam, Eindhoven en Utrecht. Methamfetamine wordt in Nederland erg weinig gebruikt, maar in Amsterdam was vorig jaar sprake van een verdubbeling vergeleken met het voorgaande jaar. Daarmee ligt het gebruik van de harddrug echter nog altijd stukken lager vergeleken met veel vooral Oost-Europese landen. Ook ligt het gebruik van crystal meth aanzienlijk lager vergeleken met cocaïne.

Een duidelijke verklaring voor de toename van het crystal-methgebruik in de hoofdstad is er niet. ,,In Utrecht en Eindhoven is de afgelopen jaren maar twee keer methamfetamine aangetroffen, terwijl in Amsterdam de hoeveelheden met een factor vier zijn toegenomen in vergelijking met 2012’’, aldus KWR.

Het gebruik van cocaïne in Amsterdam en Utrecht is in het afgelopen jaar licht gestegen. In de voorgaande zes jaar bleef het snuiven van coke ,,redelijk stabiel’’ in Nederland. Het gebruik van de partydrug MDMA (ecstasy) lag in Nederland in 2018, net als in de afgelopen jaren, het hoogst van heel Europa.