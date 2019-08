Gecrashte kaaimannen mogen bij hun nieuwe baasje in Winschoten blijven

Een ritje van Limburg naar Winschoten eindigde voor een kaaiman van zo'n 60 centimeter lang gisteren verrassend verkoelend in een sloot naast de A7. De bus waarin hij samen met zijn grotere soortgenoot (1.60 meter) vervoerd werd, kwam rond 19.00 uur door aquaplaning op zijn kant terecht. De politie, de NVWA en de dierenambulance moesten er uiteindelijk aan te pas komen om het dier en zijn maatje uit de sloot én uit de gecrashte grijze Mercedesbus te halen.

De kleinste kaaiman werd met een grijper uit de sloot gevist, de grootste werd met hulp van zijn eigenaren uit de total loss geraakte auto gehaald. Zowel de inzittenden als de kaaimannen raakten niet gewond.

Voor de dierenambulance en de politie was het in ieder geval een bijzondere avond. ,,We hebben de dieren op verzoek gevangen en ze naar hun nieuwe adres is Winschoten gebracht, waar ze ook al naar toe op weg waren. Daar zijn ze in hun terrarium gezet. De man die ze hield was een verzamelaar’’, vertellen ze bij de dierenambulance in Winschoten. ,,Ook de politie was erbij om alles te controleren.’’

Voordat de politie dat deed, hebben ze eerst de NVWA om wat meer informatie gevraagd. Want mag dat wel, kaaimannen vervoeren in een busje, en ze dan thuis in een woonwijk als huisdier houden? ,,Ja, dat mag in Nederland’’, vertelt een woordvoerder van de NVWA. ,,Ze horen bij de CITES*-dieren en die mag je legaal in Nederland houden. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Ze moet je de juiste documentatie hebben waarmee aangetoond wordt dat dieren gefokt zijn en niet uit het wild afkomstig zijn. Ook moeten ze goed verzorgd worden en een goed verblijf hebben met genoeg ruimte, droge plekken, een waterplas, genoeg voedsel en de juiste temperatuur.’’

Na het ongeluk is de politie - inmiddels volledig bijgepraat door de NVWA - op bezoek geweest bij de nieuwe eigenaar. Daar werden geen misstanden vastgesteld en dus is er voor de NVWA en de politie geen reden voor verder onderzoek naar de twee krokodilachtigen. De dieren zullen dus gewoon bij hun nieuwe baasje blijven om bij te komen van de tumultueuze rit en een bezoekje aan de sloot.