Gedeputeerde: stop lozen chemisch afval

De provincie is bezorgd over de vele nieuwe chemische stoffen die door de industrie worden gebruikt en geloosd, zonder dat duidelijk is wat de effecten van die stoffen op mens en milieu zijn. ,,Er zijn inmiddels hele goede technieken, waardoor je die stoffen helemaal niet meer hoeft te lozen in lucht of water’’, zegt gedeputeerde Rik Janssen in een interview met deze krant.



,,Het is tijd dat de chemische sector die omslag gaat maken. En wij als overheid ook. We gaan niet meer vragen: hoeveel wilt u lozen, maar: waarom wilt u überhaupt nog lozen? We willen zo dicht mogelijk bij nul komen. Dat zal niet van vandaag op morgen lukken, maar die kant moeten we op.''



Die omslag zal de industrie geld kosten, erkent Janssen. ,,Maar wij zijn klaar met bedrijven die alleen maar bezig zijn met winstmaximalisatie en niet denken aan de gevolgen voor de omgeving. Voor bedrijven die zo parasiteren op de samenleving, is geen plek meer.''