Gedupeerden van ‘Porcheverkoper’ Bart F. uit Dalen: ‘Waar is ons geld gebleven?’

Dure sportwagens en Apple-apparatuur nooit geleverd

Valse verkooporders

Enkele gedupeerden zijn vorig jaar naar het televisieprogramma Stegeman op de Bres van Alberto Stegeman gestapt. Een tv-ploeg was erbij toen F. werd opgepakt. Grote vraag voor de gedupeerden is, waar F. al het geld heeft gelaten. Zijn advocaat Niek Heidanus wil daar niets over zeggen. Heidanus wijst erop dat een aantal gedupeerden hun geld ondertussen terug heeft gekregen. ,,Het zijn vooral de kleinere benadeelden die al schadeloos zijn gesteld.”

Financiële problemen

Volgens Heidanus zegt F. dat het mis is gegaan, nadat hij bij een handelaar in München sportwagens had besteld en betaald. ,,Hij heeft de auto’s nooit ontvangen en kwam in de financiële problemen. Hij zit al langer in de autohandel. Dat is ook een tijd goed gegaan. Maar het is niet zo dat hij zijn handen wast in onschuld.”