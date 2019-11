‘Geef jezelf niet de schuld als je bent verkracht. Nooit’

,,Hoeveel mensen hebben jou ooit toevertrouwd dat ze seksueel zijn misbruikt?’’ Iva Bicanic, klinisch psycholoog en landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld, laat bewust een stilte vallen. ,,Als je even nadenkt, is het antwoord waarschijnlijk 1 tot maximaal 3 personen. Terwijl 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 16 mannen in Nederland grensoverschrijdend seksueel gedrag hebben meegemaakt. Maar een meerderheid schaamt zich en durft niet te praten over wat er is gebeurd. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je die verschrikkelijke ervaring wél deelt en zo snel mogelijk hulp zoekt. Want je moet jezelf niet de schuld geven van een verkrachting. Nooit.’’



Bicanic staat dan ook achter de campagne die het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag - de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen - begint om mensen die een verkrachting of aanranding hebben meegemaakt, te motiveren hulp te zoeken. Seksueel grensoverschrijdend gedrag werd vorige week letterlijk zichtbaar in het datingprogramma De Villa. Twee deelnemers drongen zich op aan twee vrouwen. RTL besloot de serie meteen van het scherm te halen.